BASF vise la Bourse de Francfort pour la cotation de ses activités agricoles

Le géant allemand de la chimie BASF BASFn.DE a déclaré mardi qu'il visait la Bourse de Francfort comme lieu de cotation pour son activité Agriculture Solutions.

BASF, qui a également présenté un nouveau conseil d'administration pour cette activité, dirigé par Livio Tedeschi, a déclaré que ces décisions constituaient des étapes clés dans le cadre de ses efforts continus pour que l'activité soit prête à être introduite en bourse d'ici 2027.

Le directeur général de BASF, Markus Kamieth, s'efforce d'abandonner ou de séparer les activités qui ne sont pas étroitement intégrées et physiquement connectées au sein des usines chimiques tentaculaires du groupe à travers le monde.

Dans le cadre de ce plan, BASF a décidé le mois dernier de vendre une participation de 60 % dans ses activités de revêtements à la société de capital-investissement Carlyle et à l'Autorité d'investissement du Qatar, pour un paiement en espèces de 5,8 milliards d'euros (6,76 milliards de dollars), ce qui lui permet d'avancer un programme de rachat d'actions.

BASF a déclaré que l'unité agricole, en concurrence avec Bayer BAYGn.DE , Corteva CTVA.N et le chinois Syngenta dans le domaine des semences et des pesticides, serait prête à être introduite en bourse d'ici 2027, BASF envisageant la vente d'une participation minoritaire.

La société a déclaré mardi qu'elle aurait la désignation juridique d'une société européenne, ou Societas Europaea.

Une unité connue sous le nom d'ECMS, qui fabrique des convertisseurs catalytiques et commercialise les métaux qui entrent dans leur composition, avait également été désignée pour être séparée du groupe principal, mais BASF a choisi de la conserver pour l'instant.

(1 dollar = 0,8575 euro)