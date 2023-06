BASF: vers une nouvelle norme dans le transfert de documents information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - BASF Pharma Solution et Merck KGaA annoncent avoir mis au point une nouvelle norme dite 'StaQRD' (Standard Quality and Regulatory Documentation) au sujet du transfert électronique de la documentation réglementaire et qualité, des fournisseurs vers les usagers de l'industrie pharmaceutique/biopharmaceutique.



'Jusqu'à présent, l'échange d'informations sur la qualité et la réglementation nécessitait un processus manuel de transfert de fichiers texte et PDF et de copier-coller d'informations. Non seulement ce processus prend du temps, mais il est également sujet aux erreurs ', explique le Dr Dominik Odenbach, directeur mondial de la qualité et de la conformité réglementaire et des affaires externes chez BASF Pharma Solutions.



BASF explique que la norme StaQRD utilise le langage de balisage extensible (XML) largement adopté pour définir les informations obligatoires et facultatives, et assurer la cohérence, harmoniser les descriptions et réduire le risque d'erreur.



En effet, 'nos clients s'attendent à un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des données précises en temps réel et à des informations vitales afin de minimiser les risques liés aux fournisseurs et d'accélérer la mise sur le marché des nouvelles thérapies médicamenteuses', souligne Marion Kuhn, vice-présidente de la gestion commerciale chez BASF Pharma Solutions.