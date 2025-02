BASF: vers le lancement de l'insecticide Prexio en Asie information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir commencé l'homologation de Prexio Active, un nouvel ingrédient actif insecticide conçu spécifiquement pour lutter contre les quatre espèces de cicadelles du riz.



BASF précise que les dossiers réglementaires ont récemment été soumis sur les principaux marchés d'Asie-Pacifique.



Cette étape marque une étape importante dans l'élargissement du portefeuille mondial d'insecticides de BASF et dans la position de l'entreprise en matière de fourniture d'innovations durables aux riziculteurs d'Asie.



'Les riziculteurs d'Asie recherchent des solutions avancées qui offrent un contrôle à la fois puissant et durable des cicadelles du riz nuisibles, dans un contexte de résistance croissante aux insecticides et de demande mondiale croissante de riz', a souligné Harold Bastiaans, vice-président de la recherche mondiale sur les insecticides et des solutions de semences chez BASF Agricultural Solutions.



Selon BASF, Prexio offre 'une efficacité exceptionnelle' et un contrôle résiduel à long terme contre tous les stades de vie nuisibles des quatre espèces de cicadelles du riz. La société ajoute que 'des études menées ont démontré que Prexio Active fortifie également les plants de riz avec des avantages supérieurs pour la santé des plantes'.





