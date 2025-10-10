BASF vend une participation majoritaire dans son activité de revêtements à Carlyle et à la Qatar Investment Authority

(Un cadre de Carlyle s'ajoute aux paragraphes 5 à 7) par Ludwig Burger, Isla Binnie et Sabrina Valle

BASF BASFn.DE a accepté de vendre une participation majoritaire dans son activité de revêtements à la société de capital-investissement Carlyle CG.O et à la Qatar Investment Authority, évaluant l'unité à 7,7 milliards d'euros (8,91 milliards de dollars).

Dans un communiqué commun publié vendredi, les sociétés ont indiqué que BASF conserverait une participation de 40 % dans la division des revêtements et qu'elle recevrait également une rentrée de fonds avant impôts d'environ 5,8 milliards d'euros à l'issue de la transaction.

BASF a mis en vente la division revêtements au début de l'année dans le cadre d'une stratégie plus large visant à se concentrer sur les activités étroitement intégrées et physiquement connectées au sein de ses principales usines chimiques à travers le monde.

L'entreprise chimique a déclaré que la transaction - combinée à la vente plus tôt cette année de son activité de peintures décoratives à Sherwin-Williams - valorise l'ensemble de la division revêtements de BASF à une valeur d'entreprise, dette comprise, de 8,7 milliards d'euros, soit environ 13 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2024 (Ebitda).

Carlyle considère qu'il est possible d'accroître la part de marché de sa nouvelle acquisition en Amérique du Nord en particulier, a déclaré à Reuters Martin Sumner, responsable mondial du groupe pour les secteurs de l'industrie et du transport.

En ce qui concerne le pipeline, Sumner a déclaré qu'environ trois quarts des transactions potentielles examinées par son équipe sont des carve-outs, où les conglomérats se séparent de leurs actifs, et que le reste est constitué d'opportunités autonomes.

"Ces opérations prennent du temps", a-t-il ajouté. "Il n'y a rien qui soit à court terme comme celui-ci, mais pourrais-je voir quelque chose au cours du premier semestre de l'année prochaine? Oui. Et je pourrais certainement le faire d'ici le second semestre."

BASF a commencé à approcher le marché au cours du deuxième trimestre afin d'explorer les options stratégiques pour ses activités restantes dans le domaine des revêtements, et visait une décision au cours du dernier trimestre de l'année.

Elle a déclaré que les recettes d'une cession potentielle pourraient permettre d'anticiper le rachat d'actions annoncé précédemment, d'un montant d'au moins 4 milliards d'euros entre 2027 et 2028.

Le financement de l'opération comprend des prêts à effet de levier et des obligations à haut rendement avec des tranches libellées en dollars américains et en euros, a déclaré Sumner. "Les marchés de la dette sont très robustes", a-t-il ajouté. (1 dollar = 0,8642 euro)