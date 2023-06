Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: va réorganiser la distribution d'Ultraform en Europe information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - À compter du 1er octobre 2023, BASF compte céder son activité directe européenne pour Ultraform® (POM) et transférera le processus de vente à ses partenaires commerciaux de confiance de longue date, ALBIS et Ultrapolymers Group.



Ultraform® est et restera une partie importante du portefeuille de plastiques techniques de BASF.



BASF indique qu'en maintenant la R&D d'Ultraform® en son sein, les clients continueront de bénéficier des innovations et de la vaste expertise de BASF, en particulier dans la résolution de problèmes techniques.



Pour rappe, Ultraform® est le nom commercial de la gamme de polyoxyméthylène de BASF. Il comprend des plastiques techniques polyvalents avec des propriétés conçues pour les composants à usage intensif.





