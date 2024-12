BASF: un portefeuille d'ingrédients cédé à Louis Dreyfus information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé lundi la vente de son portefeuille d'ingrédients de performance alimentaire et de santé au géant du négoce de matières premières Louis Dreyfus.



Le géant de la chimie précise que cet accord engageant prévoit la cession de son site d'Illertissen (Allemagne), ainsi que le transfert d'environ 300 employés.



Dans un communiqué, BASF explique que ces activités ne génèrent plus que des synergies 'limitées' avec le reste de ses métiers et qu'elles ne représentent plus un marché stratégique de son point de vue.



La division d'ingrédients de performance alimentaire et de santé de BASF fabrique - entre autres - des agents de fouettage, des émulsifiants aérants, de l'acide linoléique conjugué (ALC) et des huiles oméga-3 pour l'alimentation humaine



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées BASF 42,36 EUR XETRA -0,42%