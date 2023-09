BASF: UBS abaisse son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 10:37

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à Vendre et abaisse son objectif de cours à 37 E (au lieu de 40 E) sur le titre avant la publication des résultats du 3ème trimestre 2023 (31 Octobre).



L'analyste estime que la faiblesse des volumes et la pression sur les marges se poursuivent.



' Nous avons réduit l'EBIT 2023E de 4 % et sommes 8 % en dessous du consensus ' indique UBS.



Rappelons que les prévisions du groupe pour l'exercice 2023 ont été abaissées fin Juillet. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 73 et 76 milliards d'euros (contre entre 84 et 87 milliards d'euros) et un EBIT avant éléments exceptionnels compris entre 4,0 et 4,4 milliards d'euros (contre entre 4,8 et 5,4 milliards d'euros).