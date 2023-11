Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: trinamiX va présenter une technologie innovante information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que sa filiale trinamiX, l'un des principaux fournisseurs de solutions de spectroscopie mobile, présentera 'une technologie innovante pour réaliser sur place l'analyse nutritionnelle des cultures', à l'occasion du salon Agritechnica - un salon clé pour les machines agricoles - qui se tiendra à Hanovre (Allemagne).



Cette solution portative permet d'aider les agriculteurs, les consultants et les exploitants d'usines à suivre la qualité de leurs produits à n'importe quelle étape du processus et en tout lieu.



De cette façon, les échantillons peuvent être analysés directement sur le terrain, après la récolte ou pendant la production sans les envoyer au laboratoire.



''En tant qu'exposant à Agritechnica, nous serons ravis de montrer comment trinamiX fait sortir une technologie puissante du laboratoire et l'implante sur le terrain, offrant une solution portable facile à utiliser et abordable', déclare Nils Mohmeyer, Directeur des activités de solutions de détection et de spectroscopie IR chez trinamiX.





