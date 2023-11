Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: travaille avec Teamplas Group autour du recyclage information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 15:36









(CercleFinance.com) - BASF annonce une collaboration avec Teamplas Group, l'un des principaux fabricants de granulés recyclés en Asie du Sud-Est, portant sur la transformation des déchets post-consommation en nouveaux équipements de bureau et pièces intérieures de voiture de haute qualité avec l'aide d'IrgaCycle de BASF.



En effet, pour répondre à la demande croissante de ses clients en résines recyclées de haute qualité, Teamplas a décidé d'utiliser IrgaCycle pour compatibiliser les mélanges de plastiques et atténuer les contraintes thermiques et mécaniques du processus de recyclage.



rgaCycle peut même permettre de fabriquer ces produits finis avec des pellets 100 % recyclés.



L'utilisation de plastiques dans des applications à haute valeur ajoutée stimule une économie circulaire croissante et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour un impact positif sur le changement climatique, souligne BASF.





