BASF: travaille à la baisse des émissions dans l'agriculture

(CercleFinance.com) - BASF annonce que ses essais mondiaux sur le carbone montrent une réduction possible des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 30 % dans l'agriculture par rapport aux méthodes standard.



Réalisés de 2021 à 2023, ces essais révèlent qu'il n'existe pas de solution universelle et que la réduction des émissions nécessite une combinaison adaptée d'interventions et de technologies.



BASF continuera à tester des stratégies agricoles pour trouver des solutions climatiques efficaces.



'Le changement climatique est déjà en cours. Les méthodes agricoles doivent être adaptées pour réduire significativement les émissions sans compromettre le rendement', pose Marko Grozdanovic, Vice-président Senior Marketing Global chez BASF Agricultural Solutions.





