BASF: transfère Electronic Materials à Taipei information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - BASF annonce que son unité mondiale Electronic Materials sera désormais pilotée depuis Taipei, Taïwan, à compter du 1er juillet 2025, afin de renforcer son positionnement dans les matériaux pour semi-conducteurs et écrans, au plus près de ses clients d'Asie de l'Est et des États-Unis.



Jens Liebermann, actuellement Vice-Président Global Business Management Semiconductor Materials et Directeur Général de BASF Taïwan, est nommé Senior Vice President en charge de l'unité.



Il succède à Dr. Lothar Laupichler, qui prend sa retraite après 32 ans au sein du groupe, dont 13 à la tête d'Electronic Materials.



Dr. Moritz Ehrenstein, Directeur de Rolic Technologies et responsable des Display Materials, lui succédera à Taïwan comme Vice President Global Business Management Semiconductor Materials.









Valeurs associées BASF 41,610 EUR XETRA -0,60%