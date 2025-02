BASF : soulève la résistance des 47,25E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - BASF soulève la résistance des 47,25E et pourrait -au-delà de 48,25E, zénith des 27/9 et 4/10/2024- valider un gros signal haussier en direction du 'gap' des 50,3E du 25/04/2024 puis des 51,5E





Valeurs associées BASF 47,72 EUR XETRA +5,83%