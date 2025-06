BASF: signe un accord stratégique avec Toyota Europe information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 12:13









(CercleFinance.com) - BASF Coatings annonce la signature d'un partenariat avec Toyota Motor Europe pour développer le programme Toyota Body&Paint destiné aux réseaux carrosserie de Toyota et Lexus.



L'accord marque le début d'une collaboration stratégique à long terme entre les deux groupes, avec un appui sur les marques haut de gamme Glasurit et R-M pour les solutions de réparation peinture.



Le programme intégrera les services de conseil Body Shop BOOST de BASF ainsi que la plateforme numérique Refinity®, qui regroupe des outils pour la gestion des couleurs, de l'activité et de la formation.



L'objectif est de garantir une qualité optimale des réparations tout en soutenant les ambitions de durabilité de Toyota.





