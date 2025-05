BASF: signe un accord pour la capture du CO2 à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord de licence avec Carbon Cap Applications Technology Co. (CCAT) pour fournir sa technologie de traitement des gaz OASE blue dans le cadre d'un projet de captage et de stockage du carbone (CCS) au parc technologique de réduction des émissions de carbone de la centrale thermique de Taichung, gérée par Taiwan Power Company (Taipower).



Ce projet, lancé fin 2023, vise à capturer 2 000 tonnes de CO2 par an, avec un objectif ultérieur d'atteindre un million de tonnes par an. La technologie OASE blue, qui offre un taux de capture de CO2 supérieur à 90%, est conçue pour des applications flexibles et modulaires.



' Ce projet démontre comment BASF aide ses clients à atteindre leurs objectifs CCS ', a déclaré Lawrence Loe, directeur chez BASF.





