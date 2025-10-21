 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,01
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BASF signe un accord de collaboration stratégique avec l'américain IFF
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 14:44

BASF a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec l'américain International Flavors & Fragrances (IFF) dans le but de concevoir de nouveaux systèmes enzymatiques et polymères biosourcés destinés aux produits de grande consommation.

Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent vouloir accélérer le développement de la plateforme d'entretien ménager 'Designed Enzymatic Biomaterials' mise au point par IFF en vue de créer des technologies enzymatiques de nouvelle génération pour des applications dans les textiles, la vaisselle, les soins personnels et le nettoyage industriel.

Cette collaboration vise à mettre au point des solutions durables, performantes, efficaces et à même de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs et du marché, ajoutent-ils, précisant avoir l'intention de combiner les capacités chimiques avancées de BASF et l'expertise d'IFF en matière de biotechnologie et en ingénierie des protéines.

Valeurs associées

BASF
43,320 EUR XETRA -1,05%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank