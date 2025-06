BASF: s'associe à FUCHS pour le marché minier australien information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir conclu un accord de coopération avec FUCHS, une entreprise allemande spécialisée dans les lubrifiants et les produits chimiques, afin de mieux desservir l'industrie minière australienne.



Cette collaboration combine l'expertise chimique avancée de BASF à la présence terrain et au service technique de FUCHS.



Dans le cadre de cet accord, FUCHS devient l'interface commerciale exclusive pour les solutions de flottation et de déshydratation de BASF, commercialisées sous les marques Lupromin, Luprofroth, Luproset et Drimax.



FUCHS gérera les relations clients pour ces gammes, tandis que BASF poursuivra le développement des formulations chimiques.



Selon Caren Hoffmann, vice-présidente Mining Solutions chez BASF, ce partenariat avec FUCHS s'appuie sur la complémentarité des expertises des deux entreprises afin d'apporter des solutions plus ciblées au secteur minier.





