BASF : retombe sur 40,9E, -10% en 5 séances information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - A contrecourant du DAX40 qui vient d'aligner 9 séances de hausse (et de renouer avec ses records absolus), BASF enchaine les séances de baisse depuis l'échec subi vers 45,5E (les MM100 et MM200 sont regroupés dans cette zone.

BASF rechute de -10% en 5 séances et retombe sur 40,9E (ex-support du 5 août 2024), non loin du plancher du 9 avril situé à 39,7E... un seuil à préserver impérativement.





Valeurs associées BASF 41,760 EUR XETRA -1,69%