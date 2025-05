BASF: renforce sa R&D en hydrométallurgie du cuivre information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - BASF annonce une réorientation stratégique de ses activités dans l'hydrométallurgie du cuivre afin de pouvoir répondre à la demande croissante en cuivre et aux enjeux de durabilité.



Concrètement, l'entreprise compte renforcer sa gamme LixTRA et développer de nouveaux agents de lixiviation plus performants. La recherche mondiale sur la lixiviation d'ailleurs transférée de Tucson à Houston pour favoriser l'innovation collaborative.



Les capacités techniques liées à l'extraction par solvant et à l'électroextraction seront aussi rapprochées des clients, qui bénéficieront d'un meilleur support, assure la société.



BASF indique par ailleurs poursuivre ses avancées en flottation minérale via ses marques Lupromin, Luprofroth et Luproset.





