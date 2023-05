Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: renforce sa R&D avec un supercalculateur plus puissant information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - BASF a démarré un nouveau supercalculateur sur son site de Ludwigshafen pour remplacer celui existant. Avec 3 pétaflops de puissance de calcul, le nouveau supercalculateur est considérablement plus puissant que son prédécesseur de 1,75 pétaflop.



' Les technologies numériques sont parmi les instruments les plus importants pour étendre nos capacités de recherche et de développement ', a déclaré le Dr Melanie Maas-Brunner, membre du conseil d'administration et directrice de la technologie de BASF.



Et de rappeler : ' qu'une puissance de calcul supérieure à la moyenne est nécessaire de nos jours pour élaborer les structures polymères les plus prometteuses parmi des milliers de possibilités '.



Le nouveau supercalculateur a été fabriqué par Hewlett Packard Enterprise. Il dispose d'un concept de refroidissement innovant basé sur le refroidissement par eau chaude.



BASF prévoit également d'utiliser la puissance du cloud computing. ' Ce qui nous permet de gérer les demandes nécessitant une puissance de traitement exceptionnellement élevée ainsi que de travailler sur des tâches spéciales pour lesquelles notre propre supercalculateur n'est pas conçu ', précise la Dr Melanie Maas-Brunner.