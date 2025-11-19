 Aller au contenu principal
BASF renforce sa capacité de production d'APG en Thaïlande
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 12:10

BASF annonce l'extension de sa capacité de production d'Alkyl Polyglucosides (APG) avec une nouvelle unité sur son site de Bangpakong, en Thaïlande, afin de soutenir la demande croissante en tensioactifs durables dans la région.

L'entreprise entend ainsi gagner en agilité et en flexibilité grâce à un maillage industriel renforcé en Asie. Mary Kurian, Présidente Care Chemicals, souligne que cet investissement renforce son engagement à être un partenaire fiable pour les marchés de la cosmétique, de l'entretien et de l'industrie.

Cette montée en puissance complète le réseau mondial d'APG déjà présent en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, où une nouvelle ligne à Cincinnati sera opérationnelle en 2026.

Les APG, tensioactifs biosourcés et biodégradables issus de matières premières renouvelables, offrent une grande polyvalence pour de multiples applications.

