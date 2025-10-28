BASF remanie son directoire en vue d'une nouvelle phase stratégique
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 12:20
Mary Kurian prendra la direction des segments Chimie et Nutrition & Care, tandis que Livio Tedeschi dirigera le pôle Agricultural Solutions, qu'il accompagnera vers une introduction partielle en Bourse. Michael Heinz, l'un des plus anciens membres du directoire exécutif du groupe, fera valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2026.
Dr. Kurt Bock, président du conseil de surveillance, souligne l'expertise internationale de Mary Kurian et la capacité de Tedeschi à conduire la division agricole 'vers une nouvelle phase de succès'.
Cette réorganisation s'accompagne d'une nouvelle répartition des responsabilités entre les sept membres du directoire, sous la présidence de Markus Kamieth.
Valeurs associées
|43,150 EUR
|XETRA
|-0,58%
