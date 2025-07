BASF: propose l'analyse nutritionnelle des fourrages sur site information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 16:10









(Zonebourse.com) - BASF annonce que sa filiale trinamiX, aux côtés de Eurofins Agro Testing, lance une solution d'analyse nutritionnelle sur site pour les fourrages comme le maïs frais, l'ensilage de maïs, le corn cob mix, les ensilages d'herbe et de trèfle, ainsi que l'enrubannage.



Concrètement, cette solution utilisable via le spectromètre portable trinamiX PAL Two, permettra aux agriculteurs et conseillers d'alimentation d'obtenir des données en temps réel sur leurs fourrages, facilitant ainsi leur gestion et l'optimisation des rations.



Le système associe spectroscopie et modèles chimio métriques développés à partir de milliers d'échantillons européens, précise BASF.



Le déploiement se fera progressivement, avec une disponibilité croissante selon les régions.





