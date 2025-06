BASF: passe au bio-sourcé pour sa gamme Rheovis information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir finalisé la transition vers de l'éthylacrylate (EA) bio-sourcé pour sa gamme d'épaississants Rheovis, fabriquée sur ses sites de Ludwigshafen et de Bradford.



Désormais, ces produits présentent un contenu biogénique traçable jusqu'à 35 % selon la norme ASTM D6866-18 et affichent une réduction de leur empreinte carbone allant jusqu'à 30 % par rapport aux versions à base de matières fossiles.



Sylvain Pascal Huguenard, Vice-Président Global Business Management Additives chez BASF, souligne que ce changement de matière première illustre ' l'engagement de BASF à accompagner la transition durable de ses clients tout en garantissant l'efficacité et la fiabilité de l'approvisionnement '.



Ce développement confirme la stratégie de BASF visant à offrir aux formulateurs des solutions durables différenciantes et à soutenir la décarbonation de la filière des revêtements.





Valeurs associées BASF 43,650 EUR XETRA +0,37%