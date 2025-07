BASF: partenariat mondial avec CATL pour les matériaux de batteries information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 16:45









(Zonebourse.com) - BASF annonce la conclusion d'un accord-cadre avec Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), spécialiste chinois des technologies de batteries, portant sur les matériaux actifs pour cathodes. Dans le cadre de cet accord, les deux groupes coopéreront à l'échelle mondiale.



CATL a désigné BASF comme fournisseur stratégique majeur. Grâce à son réseau mondial de production, BASF accompagnera le déploiement international de CATL.



'Notre empreinte de production diversifiée et locale en matériaux cathodiques innovants soutiendra le développement mondial de CATL', a déclaré Dr. Daniel Schönfelder, président de la division Matériaux pour batteries de BASF, soulignant l'importance de ce partenariat dans la stratégie de BASF en matière de batteries.





Valeurs associées BASF 44,530 EUR XETRA -2,45%