BASF: partenariat de distribution étendu avec Univar en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 14:47









(Zonebourse.com) - L'américain Univar a annoncé jeudi avoir étendu son accord de distribution pour l'Amérique du Nord avec le chimiste allemand BASF, dont il commercialisera désormais de nouveaux ingrédients de spécialité destinés aux applications industrielles.



Aux termes de l'accord, Univar pourra désormais distribuer aux Etats-Unis et au Canada la gamme Capromer, le 1,6-hexanediol (HDO) fondu et en flocons ainsi que l'epsilon-Caprolactone produits par BASF, des composés utilisés dans la fabrication de polymères, d'adhésifs, de plastiques et de revêtements.



Depuis le début de l'année, Univar distribuait déjà dans la région les polymères superabsorbants (SAP) LuquaSorb de BASF, qui sont notamment destinés à des métiers tels que l'énergie et l'exploitation minière, le traitement de l'eau et les industries d'assainissement de l'environnement.







