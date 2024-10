Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: partenariat avec AM Green pour des produits plus verts information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un protocole d'entente avec AM Green pour évaluer conjointement les opportunités dans la production de produits chimiques à faible empreinte carbone en Inde et un engagement non contraignant pour l'achat annuel de 100 000 tonnes d'ammoniac vert produit avec de l'énergie renouvelable.



' Nous sommes convaincus que l'Inde est le lieu idéal pour explorer la production de produits chimiques à faible teneur en carbone avec notre partenaire AM Green ', a déclaré Dr. Markus Kamieth, président du conseil d'administration de BASF SE.





Valeurs associées BASF 46,05 EUR XETRA -0,26%