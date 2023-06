Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: nouveau président de la division 'Group Research' information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - BASF annonce que le Dr Helmut Winterling, actuel vice-président senior de la numérisation, de l'automatisation et de la gestion de l'innovation chez BASF, assumera la présidence de la division Group Research à compter du 1er juillet 2023.



Il succède au Dr Detlef Kratz, qui prendra sa retraite le 30 juin 2023.





