BASF: les résultats préliminaires 2024 s'avèrent mitigés information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - BASF a dévoilé vendredi soir des résultats préliminaires annuels mitigés, faisant apparaître une bonne surprise au niveau du flux de trésorerie disponible (FCF) mais de mauvaises nouvelles concernant les provisions.



Le géant allemand de la chimie déclare anticiper pour l'exercice écoulé un bénéfice opérationnel courant (Ebitda) de 7,9 milliards d'euros avant éléments exceptionnels.



Si cette performance s'inscrit en ligne avec le consensus de marché de 7,9 milliards, il ressort légèrement en-dessous de la dernière prévision communiquée par l'entreprise (huit milliards).



En atteignant 700 millions d'euros, le flux de trésorerie disponible ('free cash flow') surpasse en revanche largement les estimations des analystes (400 millions) ainsi que les prévisions publiées par le groupe (entre 100 et 600 millions).



De fait, la déception provient surtout de l'Ebit (excédent brut d'exploitation), attendu à deux milliards d'euros en 2024 soit bien en-deçà du consensus de 3,2 milliards d'euros en raison de l'inscriptions d'une charge liée aux matériaux pour batteries dans la branche de technologies de surface et de la comptabilisation de coûts restructuration dans tous ses métiers.



Au niveau de l'activité, BASF dit tabler sur un chiffre d'affaires de 65,3 milliards d'euros en 2024, en baisse par rapport aux 68,9 milliards d'euros de 2023 mais en ligne avec le consensus des analystes.



Dans son communiqué, le groupe indique que la croissance de ses ventes en volumes a été plus que compensée par la baisse de ses prix, même si ceux-ci ont eu tendance à se raffermir au fil de l'exercice.



Suite à ces chiffres mi-figue mi-raisin, l'action BASF évoluait dans le ventre mou de l'indice DAX à la Bourse de Francfort lundi matin, affichant une hausse inférieure de 1%.





