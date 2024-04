Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: le vapocraqueur de Ludwigshafen entre en service information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé mercredi la mise en service de son démonstrateur de vapocraquage électrique sur le site Verbund de Ludwigshafen (Allemagne), un projet qu'il porte avec le groupe chimique saoudien et le producteur de gaz industriels Linde.



Le géant allemand souligne que cette inauguration intervient après trois années de développement, d'ingénierie et de construction, puisque la signature de leur accord remontait à mars 2021.



Sachant que les fours d'un vapocraqueur, aujourd'hui alimentés par énergies fossiles, requièrent des températures pouvant aller jusqu'à 850 degrés, le recours à de l'électricité renouvelable doit permettre de réduire l'émission de CO2 d'au moins 90% par rapport aux fours existants aujourd'hui.



Le projet a fait l'objet d'une subvention de 14,8 millions d'euros de la part du Ministère allemand de l'économie et du climat dans le cadre du programme de 'décarbonation de l'industrie'.





