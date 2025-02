BASF: le titre recule, Berenberg dégrade après le rebond information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - BASF recule nettement mardi matin en Bourse de Francfort suite à un abaissement de recommandation de Berenberg, qui a renoncé à son conseil d'achat sur le titre après le rebond de 22% opéré depuis les plus bas atteints au mois de janvier.



L'action du géant allemand de la chimie cède actuellement 1,5%, signant la plus forte baisse de l'indice DAX qui recule de 0,4% au même moment.



Berenberg a annoncé ce matin avoir dégradé sa recommandation de 'acheter' à 'conserver' avec un objectif de cours de 52 euros contre 50 auparavant.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle qu'il était resté à l'achat sur le titre en débit des espoirs déçus d'un redressement du marché de la chimie l'an dernier.



L'analyste rappelle que son conseil acheteur était motivé par la perspective de cessions d'actifs dans des conditions favorables et d'une baisse des prix du gaz naturel.



Plus récemment, ce sont les espoirs d'une résolution du conflit russo-ukrainien, de mesures de soutien du gouvernement allemand et d'une reprise de l'économie chinoise qui ont porté le titre, rappelle Berenberg.





Valeurs associées BASF 50,19 EUR XETRA -1,34%