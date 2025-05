BASF: lance un outil d'impact écologique pour carrossiers information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 17:19









(CercleFinance.com) - BASF Coatings annonce que sa plateforme numérique Refinity intègre un nouvel outil d'évaluation d'impact environnemental, destiné aux ateliers de carrosserie. Cet outil permet de mesurer leur performance écologique, économique et sociale en analysant les flux de matériaux, la gestion des déchets, ou encore les opérations de peinture et de séchage.



' L'évaluation débouche sur une empreinte carbone de l'entreprise et permet un benchmark entre ateliers ', déclare Dr Rahel Reichmann, responsable durabilité pour les revêtements automobiles chez BASF.



Déployé en Suisse, Autriche, Belgique et aux Pays-Bas, cet outil permet aux ateliers de se différencier en adoptant des pratiques durables, explique Roar Solberg, vice-président EMEA Automotive Refinish Coatings.





Valeurs associées BASF 42,870 EUR XETRA +1,20%