BASF: lance son premier produit à empreinte carbone réduite information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - BASF annonce le lancement réussi de L-Menthol FCC, son premier produit à empreinte carbone réduite (rPCF), proposant une réduction de l'ordre de 10 à 15% de l'empreinte carbone par rapport aux produits conventionnels.



D'autres lancements de produits 'rPCF' sont prévus pour aider les clients à atteindre leurs objectifs ambitieux de réduction des émissions de Scope 3.



Colgate-Palmolive, l'un des premiers clients à adopter ce produit, affirme que cette transition vers un menthol à empreinte carbone réduite est le résultat d'une collaboration efficace, contribuant ainsi à son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2040.



BASF prévoit d'élargir son portefeuille rPCF dès 2025 en se concentrant sur les produits à grand volume comme le Citronellol rPCF et le Geraniol rPCF.







Valeurs associées BASF 44,3150 EUR XETRA -3,94%