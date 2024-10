Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: l'activité Personal Care lance un nouveau peptide information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - L'activité Personal Care de BASF lance un nouveau peptide synthétique pour les applications de soins de la peau.



Inspiré du processus naturel de régénération de la peau, Pepsensyal a été cliniquement prouvé pour réduire et retarder les premiers signes visibles du vieillissement.



Ces dernières années, les peptides en particulier ont gagné beaucoup de terrain sur le marché des soins personnels et sont reconnus par les consommateurs comme des ingrédients efficaces et soutenus par la science.



Pepsensyal élargit le portefeuille de peptides de BASF avec une nouvelle variante économique. Le nouvel ingrédient est exempt de conservateurs et est à 99 % d'origine naturelle.





