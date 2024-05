Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: investit dans Heartland via Chemovator information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 13:51









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que Chemovator, son incubateur d'entreprises, a finalisé avec succès un investissement dans Heartland.



Cette startup basée à Détroit est présentée comme une structure pionnière dans la production d'additifs plastiques à base de fibres naturelles. Heartland a en effet développé des matériaux à base de chanvre qui peuvent être utilisés comme additifs dans les composés plastiques.



Concrètement, Heartland aide les fabricants à réduire l'empreinte carbone des produits en plastique et en caoutchouc.



Grâce à ce financement, Heartland devient la première société du portefeuille de Chemovator en Amérique du Nord et le dernier ajout au programme Chemovator Elevate.







