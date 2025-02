BASF: investissement dans son usine de Ludwigshafen information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - BASF annonce un investissement à deux chiffres dans une nouvelle usine d'alcoolates sur son site de Ludwigshafen, en Allemagne.



L'usine produira du méthylate de sodium et du méthylate de potassium, deux produits chimiques importants utilisés pour la production de biodiesel et pour des applications pharmaceutiques et agricoles.



La nouvelle usine remplacera l'usine de production existante à Ludwigshafen et devrait démarrer au second semestre 2027.



' En construisant des installations de production avancées, nous stimulons la transformation du site et améliorons notre compétitivité dans un environnement de marché mondial' a déclaré le Dr Katja Scharpwinkel, membre du conseil d'administration et directrice du site de Ludwigshafen.



' Diverses industries en Europe et dans le monde entier dépendent des alcoolats de haute qualité que nous produisons à Ludwigshafen ', a déclaré le Dr Ramkumar Dhruva, président de la division Monomères de BASF.



BASF est l'un des principaux fournisseurs d'alcoolates pour diverses applications.





