BASF: intègre un électrolyseur sur le site de Ludwigshafen information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que le plus grand électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) d'Allemagne est entré en service sur son site de Ludwigshafen.



Conçu pour produire de l'hydrogène zéro carbone, l'électrolyseur dispose d'une puissance connectée de 54 mégawatts et peut alimenter l'usine principale avec jusqu'à une tonne de cette importante matière première chimique par heure.



Construit en coopération avec Siemens Energy, l'électrolyseur d'eau est intégré à la production et aux infrastructures du site de Ludwigshafen, ce qui le rend unique en termes d'interface et d'intégration dans un environnement de production chimique.



Au total, 72 piles (modules dans lesquels se déroule le processus d'électrolyse) ont été installées dans le système. L'électrolyseur pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'usine principale de BASF jusqu'à 72 000 tonnes par an.





