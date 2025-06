BASF: inaugure un site dans le Michigan information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - BASF annonce que son nouveau centre conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) vient d'ouvrir à Wyandotte, dans le Michigan.



Cette installation est censée témoigner de l'engagement du groupe à soutenir les secteurs biopharmaceutique et pharmaceutique par des solutions innovantes, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en ingrédients de bioprocédés et en excipients.



Ce site vient renforcer le réseau GMP existant de BASF grâce à des procédés avancés et des systèmes assurant une production constante et rigoureusement contrôlée, répondant aux standards de qualité les plus stricts du secteur.



L'installation intègre notamment des salles propres de pointe, des analyses à haute sensibilité et des capacités de fabrication améliorées permettant un contrôle accru des paramètres critiques.





Valeurs associées BASF 42,570 EUR XETRA +0,35%