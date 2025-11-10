 Aller au contenu principal
BASF inaugure un nouveau site dédié aux enduits automobiles
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 17:10

BASF a annoncé lundi avoir inauguré sur son site de Munster (Allemagne) un nouveau site de production dédié aux enduits pour l'industrie automobile, l'un de ses plus importants réalisés dans cette spécialité en cinq ans.

Le groupe chimique allemand précise que l'ouverture du site, qui bénéficiera des technologies d'automatisation les plus avancées, fait suite à une étude de concept qui avait été conduite en 2019, puis suivie par deux années et demie de travaux construction.

Depuis 2022, le site de Munster fonctionne entièrement aux énergies renouvelables, ce qui permet d'éviter l'émission chaque année de quelque 4 000 tonnes de CO2.

