BASF: finalise la vente de l'activité Styrodur à BACHL information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir finalisé la vente de son activité Styrodur, un matériau isolant en polystyrène extrudé (XPS), à Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (BACHL), après l'approbation des autorités compétentes. La transaction a pris effet le 30 juin 2025.



























BASF précise que cette cession inclut également la marque Styrodur, déjà bien implantée dans le portefeuille de BACHL, qui était partenaire de longue date pour sa distribution et avait élargi son rayon commercial dès janvier 2025.



Selon Michael Küblbeck, CEO de BACHL, cette acquisition conforte la stratégie du groupe qui se dit ' extrêmement confiant pour l'avenir de la marque '.



Par ailleurs, BASF compte augmenter de 50 000 tonnes la capacité annuelle de production de Neopor à Ludwigshafen (Allemagne), la portant à 250 000 tonnes à partir de début 2027, afin de renforcer sa position sur ce segment.





















































