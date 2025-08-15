BASF finalise la cession des activités E&P de Wintershall Dea à Harbour Energy information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 10:26









(Zonebourse.com) - BASF annonce la finalisation de la vente des activités d'exploration et production (E&P) de Wintershall Dea, hors Russie, à Harbour Energy pour une valeur d'entreprise de 11,2 milliards USD.



L'opération, conclue plus tôt que prévu après l'obtention de toutes les autorisations, inclut des actifs en Norvège, Argentine, Allemagne, Mexique, Algérie, Libye, Égypte et Danemark, ainsi que des licences de stockage de carbone.



BASF (72,7%) et LetterOne (27,3%) reçoivent 2,15 milliards USD en numéraire (part BASF : 1,56 milliard) et 54,5% du capital élargi de Harbour (part BASF : 39,6%).



Environ 1200 salariés rejoignent Harbour, tandis que 800 postes sont supprimés avec fermeture des sièges de Hambourg et Kassel.

BASF conserve les activités liées à la Russie, en cours de liquidation progressive.





