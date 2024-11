Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: finalise la cession de l'activité floculants à Solenis information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir finalisé le 1er novembre 2024 la cession de son activité de floculants (soit des matériaux facilitant l'agrégation progressive de matières en suspension dans des liquides pour en faciliter la séparation) pour le secteur minier à Solenis, un producteur mondial de produits chimiques spécialisés pour les industries à forte consommation d'eau.



Cette cession inclut les marques de floculants Magnafloc, Rheomax, Alclar, Alcotac, Jetwet, Aerowet et Alcotech.



BASF se concentrera désormais sur le développement de réactifs de flottation et des solutions innovantes en extraction par solvant et en lixiviation pour renforcer sa croissance.



Anup Kothari, membre du directoire de BASF SE, a déclaré que cette stratégie, alignée sur l'initiative 'Winning Ways', visait à optimiser le portefeuille et à assurer une croissance durable dans l'industrie minière.





Valeurs associées BASF 45,01 EUR XETRA -1,20%