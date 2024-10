Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: expansion de la gamme d'émulsifiants naturels information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - BASF annonce l'expansion de sa gamme d'émulsifiants naturels avec le lancement d'Emulgade Verde 10 OL et Emulgade Verde 10 MS.



Ces émulsifiants, biodégradables et issus de ressources renouvelables, sont conçus pour des processus de fabrication à froid, offrant des économies d'énergie et de coûts.



Ils sont certifiés COSMOS, NATRUE et adaptés aux formulations véganes et cruelty-free. Testés dermatologiquement, ils conviennent aux peaux sensibles et aux concepts respectueux du microbiome, assure BASF.



BASF présentera cette gamme lors du SEPAWA Congress 2024, soulignant ses avantages pour des soins personnels durables.





