BASF étudie les demandes de remboursement des droits de douane formulées par l'unité américaine
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de BASF BASFn.DE a déclaré que si le groupe chimique constate que sa filiale américaine dispose d'un titre juridique, il intentera une action en justice pour obtenir le remboursement des droits de douane à l'importation après que la Cour suprême américaine a annulé de nombreux droits de douane du président Donald Trump.

"Si ce changement de réglementation entraîne effectivement un titre juridique pour BASF Corporation, nous avons bien sûr le devoir fiduciaire de poursuivre cette réclamation", a déclaré le directeur général Markus Kamieth lors d'une conférence de presse après la publication des résultats trimestriels .

Il a ajouté que l'évaluation interne était en cours et que l'issue n'était pas claire. Le directeur financier Dirk Elvermann a déclaré que la plupart des produits vendus aux États-Unis étaient fabriqués dans ce pays, ce qui limite fortement l'impact direct des droits d'importation.

