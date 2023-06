BASF: étend sa capacité de production d'alkylpolyglucosides information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 17:35

(CercleFinance.com) - BASF va étendre sa capacité de production mondiale d'alkylpolyglucosides (APG) avec deux extensions sur ses sites de Bangpakong, en Thaïlande, et de Cincinnati, dans l'Ohio.



En se développant dans deux régions en parallèle, BASF veut renforcer sa position et servir les clients plus rapidement et de manière plus flexible, tout en réduisant les flux de volume transrégionaux. Les capacités supplémentaires devraient entrer en service en 2025.



'Grâce à cet investissement, nous allons consolider notre position de fournisseur leader d'APG dans toutes les industries concernées', a déclaré Mary Kurian, présidente de Care Chemicals.



' En tant que seul producteur d'APG en Amérique du Nord, cette expansion démontre notre engagement inébranlable à fournir des tensioactifs biosourcés et biodégradables innovants à nos clients ', ajoute Marcelo Lu, vice-président principal, Care Chemicals, Amérique du Nord.



BASF produit actuellement des APG à Düsseldorf, en Allemagne ; Cincinnati, Ohio; et Jinshan, Chine. L'investissement pour étendre les capacités de production régionales en Asie et en Amérique du Nord est déclenché par une demande mondiale croissante et complète les installations existantes.