BASF et OQEMA ont conclu un partenariat de distribution en Europe
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 12:57
Cette collaboration vise à offrir aux clients de la région des solutions de haute qualité, durables et sur mesure.
" OQEMA partage notre engagement envers la qualité, la fiabilité et la durabilité, ce qui fait d'elle un partenaire idéal pour nous concentrer sur le potentiel de ces marchés et gagner ensemble avec nos clients. " a déclaré Robert Heger, vice-président des dispersions polymères pour les revêtements architecturaux et la construction EMEA chez BASF.
Valeurs associées
|44,5500 EUR
|XETRA
|-0,65%
A lire aussi
-
Menace russe : la "ligne de front est partout", le monde entre dans une "ère d'incertitude", prévient la nouvelle patronne du MI6 britannique
Face à une Russie "agressive, expansionniste et révisionniste", les agents du renseignement britannique doivent être aussi à l'aise sur le terrain que sur la maîtrise des technologies, selon Blaise Metreweli. "La ligne de front est partout", va trancher lundi 15 ... Lire la suite
-
L'un des plus gros chantiers navals d'Allemagne, Meyer Werft, a annoncé lundi une commande de navires allant jusqu'à 10 milliards d'euros de la part de l'armateur suisse MSC Croisières, une aubaine pour l'entreprise sauvée par l'Etat l'an dernier. Ce fleuron de ... Lire la suite
-
Espagne: amende de 64 M EUR contre Airbnb pour avoir publié des annonces de logements interdits à la location
Le gouvernement espagnol a annoncé lundi avoir infligé une amende de 64 millions d'euros à la plateforme Airbnb pour avoir notamment publié des annonces de logements interdits à la location, une infraction qualifiée de "grave", en pleine crise du logement dans ... Lire la suite
-
Le gendarme financier allemand Bafin a annoncé lundi avoir imposé des nouvelles mesures contraignantes envers la néobanque N26, destinées à corriger des carences dans son organisation et à renforcer sa solidité financière. La banque, créée en 2013 et basée à Berlin, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer