BASF et OQEMA ont conclu un partenariat de distribution en Europe
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 12:57

BASF et OQEMA ont conclu un nouveau partenariat de distribution pour les dispersions polymères destinées aux revêtements de construction et architecturales ainsi qu'aux additifs pour peintures et revêtements dans certains pays d'Europe centrale et orientale.

Cette collaboration vise à offrir aux clients de la région des solutions de haute qualité, durables et sur mesure.

" OQEMA partage notre engagement envers la qualité, la fiabilité et la durabilité, ce qui fait d'elle un partenaire idéal pour nous concentrer sur le potentiel de ces marchés et gagner ensemble avec nos clients. " a déclaré Robert Heger, vice-président des dispersions polymères pour les revêtements architecturaux et la construction EMEA chez BASF.


Valeurs associées

BASF
44,5500 EUR XETRA -0,65%
