BASF: envisage des licenciements à Harjavalta

(CercleFinance.com) - BASF annonce des négociations avec le personnel dans son usine de Harjavalta, en Finlande.



La décision d'entamer ces négociations avec les employés a été prise en raison de la longueur de la procédure d'autorisation qui débouche sur un calendrier imprévisible pour l'obtention d'un permis définitif.



'En 2020, BASF a reçu le premier permis des autorités compétentes après une évaluation approfondie de l'impact sur l'environnement. Depuis lors, nous avons connu un parcours difficile avec plusieurs cycles de permis accordés, faisant l'objet d'un appel et, malheureusement, non maintenus', a déclaré Tomi Oja, directeur général de BASF Battery Materials Finland Oy.



En conséquence, BASF est contrainte d'envisager des licenciements pour une durée indéterminée, ce qui pourrait avoir un impact sur tous les employés du site de Harjavalta.





