Basf: en forte baisse, UBS n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de 2% à la Bourse de Francfort après la dégradtion d'UBS sur le titre.



UBS dégrade son conseil sur le titre en passant à Neutre (au lieu d'achat) et abaisse son objectif de cours à 48 E (contre 51 E).



L'analyste estime dans sa note du jour qu'une inflexion dans la croissance des bénéfices reste difficile à atteindre.



'Basf est confrontée à une année difficile avec des prévisions d'EBITDA en baisse pour 2024 et 2025. Nous notons l'action Neutre avec un PT de 48 EUR/action' indique UBS.



BASF a annoncé que ses activités dans la chimie, les matériaux, les solutions industrielles, la nutrition et la santé seraient désormais considérées comme des 'métiers de coeur'.



A l'inverse, ses activités de catalyseurs environnementaux de matériaux pour les batteries, d'enduits et de protection agricole sont, elles, appelées à devenir des entités indépendantes.





