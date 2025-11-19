 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 963,39
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BASF élargit la certification de son méthanol biomasse-équilibré avec l'ISCC EU
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 12:31

BASF annonce l'ajout de la certification ISCC EU à son portefeuille de méthanol biomasse-équilibré, déjà certifié selon les standards ISCC PLUS, REDcert² et REDcert-EU.

Cette extension permet de couvrir l'ensemble des exigences réglementaires des secteurs chimiques et biocarburants. Pour rappel, la certification ISCC EU valide la conformité aux critères européens de durabilité et d'émissions de gaz à effet de serre du dispositif RED III, ainsi qu'à des exigences écologiques et sociales élargies.

Ce méthanol, chimiquement identique à sa version fossile, s'utilise en solution de substitution directe et permet de réduire significativement les émissions de GES (gaz à effet de serre), soutenant ainsi les objectifs de durabilité des clients.



Valeurs associées

BASF
42,650 EUR XETRA +1,79%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank