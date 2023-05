BASF: devient partenaire de Beautystreams information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 11:41

(CercleFinance.com) - BASF Personal Care annonce un nouveau partenariat avec Beautystreams, la première référence mondiale de l'industrie de la beauté qui fournira son point de vue d'expert de l'industrie dans de brefs rapports mensuels sur les tendances.



Beautystreams offre des informations précieuses pour rester au fait de l'évolution rapide de la dynamique du marché. Les rapports seront disponibles dans la section Concept Collection de D'lite et seront accessibles à tous les utilisateurs enregistrés.



'Leurs rapports complètent notre service existant et contiennent des déclarations qualitatives sur les développements actuels du marché qui inspireront nos clients dans leur développement de produits de soins personnels innovants', a déclaré Mai Linh Ong, responsable chez D'lite World.



'Nous sommes heureux de partager des informations clés avec les utilisateurs de D'lite et de faire le lien entre les changements de style de vie et les implications qui en résultent pour l'industrie de la beauté', ajoute Michael Nolte, directeur créatif chez Beautystreams.



L'écosystème D'lite de BASF fusionne de manière transparente de multiples sources de données en temps réel provenant de pages de médias sociaux, de blogs, de forums et de sites d'évaluation sur plus de 3,8 millions de produits de consommation et 4 000 marques.