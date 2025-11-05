BASF démarre la production sur le site de Zhanjiang (Chine)
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 12:45
Pour rappel, le terme 'site Verbund' est propre à BASF et désigne un site industriel intégré où les différentes usines sont interconnectées afin d'optimiser l'utilisation des ressources.
Ce démarrage renforce la stratégie 'local-for-local' du groupe et consolide ses activités clés sur les marchés en forte croissance de Chine et d'Asie-Pacifique. Le site intégrera notamment un vapocraqueur d'une capacité annuelle d'un million de tonnes d'éthylène et plusieurs unités en aval.
Le Dr. Markus Kamieth, président du directoire, souligne que le site 'jouera un rôle central dans la croissance durable de BASF en Asie', tandis que le Dr. Stephan Kothrade met en avant 'l'engagement à long terme de l'entreprise à investir au plus près de ses clients'.
Valeurs associées
|42,640 EUR
|XETRA
|+1,89%
A lire aussi
-
A Wall Street, les bonus devraient dépasser cette année le record de 2021 estime un cabinet de conseil
par Tatiana Bautzer Les bonus des traders et des banquiers d'investissement de Wall Street devraient augmenter en 2025 pour la deuxième année consécutive en raison de l'augmentation du volume des transactions et de la volatilité des marchés, a estimé le cabinet ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris hésite mercredi, prise entre l'aversion pour le risque et la méfiance des investisseurs quant aux énormes valorisations liées à l'IA et les doutes autour d'une prochaine baisse de taux de la réserve fédérale américaine (Fed). Le CAC 40 prenait ... Lire la suite
-
La Chine prolonge la suspension de droits sur les produits américains, dans un nouvel acte de détente
La Chine a annoncé mercredi prolonger d'un an la suspension d'une partie des droits de douanes imposés aux produits américains en pleine guerre commerciale, pour les maintenir à 10% dans un nouveau signe d'apaisement entre les deux premières puissances économiques. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,32% pour
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer